В Петербурге опять вводят ограничения: что еще находится под угрозой закрытия

В Петербурге в четвертый раз за месяц меняют постановление, по которому город живет во время пандемии – вводят новые ограничения. Пока власти не вводят локдаун, но запретов становится все больше.

Как писала gazeta.spb.ru, с 23 ноября горожан перестанут пускать на спортивные мероприятия. В торговых центрах закрывают теперь все предприятия общественного питания и ледовые катки.

На другие катки попасть будет можно, но организаторы должны соблюдать требование: один человек на десять квадратных метров. Кроме того, на крытых катках смогут кататься только до 30 человек.

В Смольном уточнили, что требование о катках не коснется профессиональных спортивных клубов.

С 1 декабря сложнее придется концертным залам, театрам и кинозалам. Их наполняемость не должна будет превышать 25% от количества мест в зале. Исключение сделают для тех мероприятий, на которые до 18 ноября продали большое количество билетов.

Отметим, что в городе уже запрещена работа фуд-кортов и фуд-плейсов, а другие заведения общепита должны закрываться в 23:00. Остановлена диспансеризация населения и профилактические осмотры. Люди старше 65 лет должны находиться на самоизоляции.

За последний месяц власти уже несколько раз заявляли, что не хотят вводить локдаун в городе, но продолжат вводить ограничения из-за непростой эпидемиологической обстановки.

Не исключено, что следующие ограничения могут коснуться бассейнов, фитнес-клубов и фитнес-центров. Под запрет, судя по весеннему опыту, может попасть работа объектов розничной торговли. (Тогда исключения делали для супермаркетов, аптек, АЗС и некоторых других магазинов). В список ограничений еще могут включить спа-комплексы, объекты временного размещения, санатории.

Весной в Петербурге останавливалась работа даже стоматологических клиник, был введен запрет на плановую госпитализацию, плановый прием пациентов в поликлиниках, а также на вакцинацию детей и взрослых.