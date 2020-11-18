Смольный вводит новые ограничения из-за пандемии

Смольный вводит новые ограничения из-за пандемии
В Петербурге вводят новые ограничения. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Дополнительные ограничения необходимы, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел дополнительные ограничения в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой в городе. Он уже подписал соответствующее постановление, о чем сообщили в пресс-службе Смольного.

С 23 ноября петербуржцев перестанут пускать на спортивные мероприятия, так что трибуны опустеют. В торговых центрах перестанут работать все предприятия общественного питания и катки. Катки, которые находятся не в торговых центрах, смогут обслуживать посетителей, но на 10 квадратных метрах зоны должно быть не более одного человека. На открытые катки одновременно смогут ходить максимум 30 человек.

С 1 декабря также вводится ограничение на количество посетителей концертов, театров и кино. Наполняемость не должна превышать 25%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что масочный режим ввели на территории всей России.

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