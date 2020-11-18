Масочный режим ввели на территории всей России

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова сообщила, что масочный режим ввели на территории всей России.

По е словам, суточный показатель заболеваемости вырос в 2,5 раза по сравнению с числом заболевших в начале прошлого месяца, сообщает телеканал 360.

Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Карелии. Много зараженных коронавирусом в Чувашии, Орловской, Омской, Самарской, Пензенской, Ивановской областях, Мордовии, Севастополе и Коми.

Голикова отметила, что в 80 из 85 регионов усилили режим дезинфекции. Это касается общественного транспорта, такси и других общественных мест.

По последним данным, в России с начала пандемии число зараженных достигло 1 991 998 человек, при этом выздоровели 1 501 083 пациента, скончались 34 387 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что коронавирус продолжает набирать обороты. В Петербурге болезнь подхватили еще 2 215 человек. Показатель стал новым рекордом с начала пандемии. Город остается на втором месте в списке регионов России по заболеваемости Covid-19.