Петербург снова установил рекорд по заболевшим Covid-19 за сутки: 2 215 человек

Петербург снова установил рекорд по заболевшим Covid-19 за сутки: 2 215 человек
Пандемия коронавируса разделила петербуржцев на два лагеря: тех, кто носит маски и тех, кто игнорирует действующие распоряжения. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Коронавирус продолжает набирать обороты. В Петербурге болезнь подхватили еще 2 215 человек. Показатель стал новым рекордом с начала пандемии. Город остается на втором месте в списке регионов России по заболеваемости Covid-19.

Об этом стало известно сегодня, 18 ноября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, на первой строчке рейтинга оказалась Москва, где вирус обнаружили у 4 174 человек. Тройку лидеров замыкает Московская область — 864 инфицированных. В Ленобласти за сутки заболели 207 человек.

Напомним, согласно данным на 17 ноября, Covid-19 за сутки подхватили 2 130 петербуржцев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легкая форма заболевания Covid-19, при которой риск осложнений оценивается как достаточно низкий, может грозить пациенту серьезными последствиями.

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