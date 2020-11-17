Выявлены опасные последствия легкой формы коронавируса

Выявлены опасные последствия легкой формы коронавируса
Коронавирус продолжает стремительно распространяться по миру. Фото: pixabay.com

Легкая форма коронавируса, при которой риск осложнений оценивается как достаточно низкий, может грозить пациенту серьезными последствиями. К такому выводу пришли эксперты британской группы Coverscan.

В ходе исследований специалисты выяснили, что симптомы у большинства ковид-пациентов сохраняются очень долго, а у 70% из 200 участвующих в эксперименте пациентов, были повреждены один или несколько органов.

По данным портала Daily Mail, самыми уязвимыми оказались сердце, легкие, поджелудочная железа, почки, печень и селезенка. Кроме того, уже после выздоровления многие жаловались на одышку, мышечные спазмы и головные боли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, сколько продлятся ограничительные меры из-за Covid-19. Об этом рассказал замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.

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