Олег Эргашев: врачи не понимают, какой подвиг они совершают

Медики, которые в период пандемии коронавируса спасают жизни людей, не думают о том, какой подвиг они совершают. Об этом в рамках телемарафона «Спасибо!» на телеканале «78» рассказал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

Говоря о труде медицинских работников в эпоху Covid-19 Олег Эргашев вспомнил слова русского писателя Антона Чехова «Профессия врача – это подвиг, она требует самоотвержения, чистоты души и чистоты помыслов». Ко всему перечисленному вице-губернатор, по его словам, добавил бы высокий профессионализм.