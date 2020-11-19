В Петербурге за сутки коронавирус унес жизни 72 человек

В Северной столице увеличивается количество летальных исходов от коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки печальную статистику пополнили еще 72 пациента.

Данные об этом были опубликованы на портале по борьбе с коронавирусом в России «Стопкоронавирус РФ». Согласно информации оперативного штаба на четверг, 19 ноября, общее число смертей в городе достигло – 4 763 человек. Напомним, что вчера в Петербурге зафиксировали 71 смерть от инфекции.

Кроме этого, за весть период пандемии диагностировали коронавирус у 90 400 человек. За последние сутки выявлено – 2 312 новых случаев. Победить болезнь смогли – 53 200 пациентов. За прошедшие сутки – 1 201.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти Петербурга вводят в городе очередные ограничения из-за коронавируса. Горожан перестанут пускать на спортивные мероприятия. В торговых центрах закрывают теперь все предприятия общественного питания и ледовые катки.