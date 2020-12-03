Власти города просят петербуржцев провести новогодние праздники дома

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин обратился к жителям города с призывом провести Новый год дома в целях безопасности от коронавирусной инфекции.

Об этом попросил Евгений Елин жителей города в четверг, 3 декабря, на брифинге с журналистами на тему новых ограничений в период новогодних праздников.

«Уважаемые друзья, введённые меры – это наш шанс сохранить равновесие, плато, на которое мы только вышли. Давайте немного потерпим. Проведем время с детьми в парках, гуляя по городу, но не в помещениях. Давайте не будем заражать друг друга, и результат введения ограничительных мер мы получим сразу после праздников», – заявил парламентарий.

Кроме этого, политик отметил, что введение ограничений в праздничные дни в наименьшей степени затронет экономическую активность города. У большинства жителей не будет обязанности ездить на работу, посещать общественные места, передвигаться транспортом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Смольный проверит бизнес на проведение запретных вечеринок в Новый год.