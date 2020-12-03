Смольный проверит бизнес на проведение запретных вечеринок в Новый год

По словам Елина, в Петербурге будут работать горячая линия и ситуационный центр, куда можно обратиться с вопросами и уточнениями по коронавирусу. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

По словам Елина, в Петербурге будут работать горячая линия и ситуационный центр, куда можно обратиться с вопросами и уточнениями по коронавирусу. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин в ходе брифинга в четверг, 3 декабря, заявил, что во время новогодних праздников в городе пройдут профилактические рейды. Бизнес проверят на соблюдение мер по борьбе с распространением коронавируса.

Елин подчеркнул, что инспекция коснется как развлекательных заведений, так и транспорта, и просто улиц. Рейды начнут проводить еще в предновогоднюю пору, но при этом власти продолжат строго следить за соблюдением антикоронавирусных мер и во время январских каникул.

Наибольший риск, считает вице-губернатор, представляют объекты, где можно организовать несанкционированное массовое мероприятие. Елин добавил, что все это время город будет проводить разъяснительную работу с бизнесом и горожанами, рассказывая, почему не стоит рисковать здоровьем ради краткосрочного веселья.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Елин попросил туристов воздержаться от поездок в Петербург на Новый год.