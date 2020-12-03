Туристы рвутся в Петербург на Новый год, но Смольный их не ждет

Новые ограничения в Петербурге призваны максимально снизить привлекательность города для туристов на праздники. Гостей в этом году Северная столица не ждет и недружелюбно просит не приезжать. Еще в ноябре город был одним из популярных направлений для путешествий на Новый год.

О новых коронавирусных ограничениях Смольный объявил накануне, 2 декабря. Так, с 25 по 29 декабря, а также с 4 по 10 января заведения общепита смогут работать только с 06:00 и до 19:00. При этом с 30 по 3 января все бары, кафе и рестораны будут закрыты полностью.

С 30 декабря по 10 января закрываются музеи, театры, выставки, концерты, автобусные экскурсии. Уже с 4 декабря перестают работать выставки, театры и музеи при торговых центрах, а также Ленинградский зоопарк.

В четверг, 3 декабря, вице-губернатор Евгений Елин заявил: все это сделано для того, чтобы Петербург стал непривлекательным для туристов.

«Мы очень любим гостей, очень любим туристов, но, извините, не в этом году. Не надо в этом году к нам приезжать», — сообщил он.

Ассоциация туроператоров России ожидает, что ограничительные меры снизят поток туристов в Петербург на новогодние праздники на 90%.

Как писала gazeta.spb.ru, город уже успел потерять 70% туристического потока. В Санкт-Петербурге в 2020 году приехали три миллиона туристов. Это на 70% меньше, чем в 2019 году. Специалисты считают, что главной причиной падения интереса к городу стала пандемия коронавируса.

Между тем, еще в ноябре Петербург держался в десятке наиболее популярных направлений на новогодние праздники. Так, сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru сообщал, что больше 18% бронирований на каникулах для семей с детьми были совершены в Петербурге.

Северная столица также занимала одну из лидирующих позиций в рейтинге городов по бронированию жилья в период праздников для больших компаний.

Впрочем, теперь и самим жителям Петербурга придется хорошенько подумать, как праздновать и чем заниматься на новогодних каникулах. Gazeta.SPb предложила пять мест, где петербуржцы смогут отметить праздник.