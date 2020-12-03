Власти Петербурга просят туристов не приезжать в город на Новый год

Власти Петербурга просят туристов не приезжать в город на Новый год
Новый год в Петербурге жители города встретят дома. Фото: pixabay.com

Поток туристов в Северной столице планируется уменьшить до минимума на новогодние праздники. Причиной является нестабильная обстановка с коронавирусной инфекцией.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина, в городе сознательно планируют снизить туристическую привлекательность, а также власти призывают жителей России отказаться от посещения города.

«Мы очень любим гостей, очень любим туристов, но, извините, не в этом году. Поэтому мы, в общем-то, снижаем туристическую привлекательность города, мы говорим гостям: «Давайте мы побеспокоимся о вашем здоровье, о здоровье ваших детей, и о здоровье жителей, не надо в этом году к нам приезжать», – заявил Евгений Елин.

Напомним, что в Петербурге планируют также ввести дополнительные ограничения из-за Covid-19 на Новый год. Жители города не смогут посещать заведения общепита, музеи и другие общественные места.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ограничения в Петербурге снизят поток туристов в городе на Новый год на 90%.

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