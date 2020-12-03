Ограничения в Петербурге из-за Covid-19 снизят поток туристов на 90% на Новый год

Ограничения в Петербурге из-за Covid-19 снизят поток туристов на 90% на Новый год
Туристы не спешат покупать билеты в Санкт-Петербург. Фото: Pixabay

Туристы Северной столицы из-за коронавируса не смогут посетить экскурсии и предприятия общепита.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, новые меры, подписанные губернатором Петербурга Александром Бегловым, снизят поток туристов в городе на новогодние праздники.

Гости города из-з коронавируса не смогут с 4 декабря посещать аквапарки и океанариумы. Приостанавливается работа музеев, выставочных центров, а также детям до 16 лет запрещается посещение театров.

«На период новогодних праздников устанавливаются дополнительные требования для работы предприятий общественного питания. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время, а именно с 19.00 до 6.00. С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью», – говорится в сообщении ассоциации.

Таким образом, по словам генерального директора туроператора «Дельфин», жители России не спешат покупать билеты в Петербург. Город занимает 7-8 место в рейтинге по популярности на новогодние праздники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно, как отметят в Ленобласти Новый год в условиях пандемии.

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Ограничения в Петербурге из-за Covid-19 снизят поток туристов на 90% на Новый год
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