Стало известно, как отметят Новый год в Ленобласти в условиях пандемии COVID-19

Лишать жителей Ленобласти праздничной атмосферы власти не хотят. Кроме того, эпидобстановка в регионе на данный момент позволяет не прибегать к жестким ограничительным мерам. Фото: pixabay

Лишать жителей Ленобласти праздничной атмосферы власти не хотят. Кроме того, эпидобстановка в регионе на данный момент позволяет не прибегать к жестким ограничительным мерам. Фото: pixabay

Правительство Ленинградской области планирует урегулировать формат новогодних праздников в соответствии с требованиями безопасности из-за пандемии коронавируса. Однако это не означает, что жителей региона лишат праздника.

Вероятнее всего, как пишет издание Online47, власти Ленобласти разрешат гражданам собираться в небольших компаниях (до 18 человек), а также не будут полностью отменять новогодние и рождественские развлечения — праздники пройдут с ограничениями. К примеру, на массовых мероприятиях будут обязательными защитные маски.

В зависимости от развития эпидемиологической ситуации, заведения общепита могут не закрыть в новогоднюю ночь, как в Петербурге, но ограничить время работы до 4 или 6 часов утра. Однако количество посетителей будет строго ограничено: заполняемость залов в таком случае не должна превышать 50% от максимальной загрузки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в «красных» районах Ленобласти новогодние ограничения могут быть более строгими, чем в других зонах.