Вслед за Петербургом новогодние торжества отменит Ленобласть, но только в отдельных районах

Власти Ленинградской области в ближайшее время могут объявить о новых «коронавирусных» ограничениях. Запреты коснутся новогодних мероприятий в некоторых районах региона.

Об этом речь шла в четверг, 26 ноября, на заседании областного правительства. Как отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, новогодние «елки» и «корпоративы» могу подкосить здоровье местных жителей.

Ограничения могут быть введны в «красных» и «желтых» зонах региона – районы в Ленобласти делятся в зависимости от числа заболевших. Кроме того, по словам Дрозденко, контроль за соблюдением мер безопасности могут ужесточить с помощью фото- или видеофиксации.

Ожидается, что все предложения по новым ограничениям правительство будет собирать до середины пятницы, 27 ноября, после чего оперативный штаб региона примет решение.

По последним данным, за все время в Ленобласти коронавирусом заразилось более 16 тысяч человек.

По состоянию на середину ноября, к «красной» зоне относились Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Приозерский, Тосненский и Тихвинский районы. К «желтой» — Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Сланцевский и Лужский районы.

Как писала gazeta.spb.ru, Петербург, между тем, уже отказался от традиционного празднования Нового года. В городе не будет ни празднования на Дворцовой площади, ни традиционной встречи Деда Мороза. Вместо этого 31 декабря покажут новогоднюю программу с участием творческих коллективов и звезд российской эстрады. Большинство мероприятий в формат телевизионных трансляций переведут и районные администрации. Метро в новогоднюю ночь работать не будет.

С эффективностью таких мер согласны не все. По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, городские власти совершают ошибку. Он отметил, что жители все равно устроят гуляния в новогодние праздники. В результате поток хлынет в метро утром, а угроза заражения коронавирусом возрастет.

Не исключено, что отменять поездки в новогодние каникулы не станут и туристы. По данным сервиса бронирования жилья Tvil, Петербург в зимние праздники намеревались посетить 34% туристов.