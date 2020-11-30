Петербург потерял 70% туристического потока

Петербург потерял 70% туристического потока
Петербург является одним из популярных городов среди туристов. Фото: Balthoto/ Павел Долганов

Причиной стала пандемия коронавируса, которая закрыла многие общественные места и отменила мероприятия.

В Санкт-Петербурге в 2020 году приехали три миллиона туристов. Это на 70% меньше, чем в 2019 году. Эксперты убеждены, что главной причиной падения интереса к городу стала пандемия коронавируса. Своим мнением поделился председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Он отметил, что были отменены важные мероприятия, а иностранцы не смогли посетить Северную столицу из-за ограничений. Россияне активно посещали Петербург, но не могли полноценно сходить в музеи.

«Был ограничен детский и культурно-позновательный туризм, который является основой Петербурга»,

— отметил Корнеев.

Напоминаем, что в прошлом году город посетили 10 миллионов человек. Корнеев добавил, что ситуация стала лучше в августе, когда была снята часть ограничений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге решается судьба младенца, семья которого умерла от коронавируса.

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