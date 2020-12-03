Пять мест, где петербуржцам придется встречать Новый год и отдыхать на зимних каникулах

Вечер при свечах в ресторане, семейный поход в театр или музей, отдых в компании друзей в аквапарке или зоопарке: все это — в прошлом. Ковид составил для петербуржцев свой гид по новогодним каникулам-2021.

Жесткие антикоронавирусные ограничения, некоторые из которых заработают уже с пятницы, 4 декабря, и будут сняты лишь после праздников, не оставили петербуржцам выбора. Похоже, что те, кто рассчитывал на шоу-программу в ресторане, звенеть бокалами под бой курантов будут в аэропорту. Воздушная гавань — чуть ли не единственное место, где разрешили работать общепиту. Всего-то и нужно забронировать билет на самолет да пройти службу безопасности. Вот только с учетом цен праздник получится не дешевым. Круглосуточно будут открыты кафе на вокзалах и заправках. В праздничном меню — беляши, френчдоги и кофе из автомата.

Культура? Забудьте. В школах сейчас, очевидно, безопаснее, чем в театрах, раз они до сих пор работают очно. Что может быть лучше, чем собраться с друзьями… в парадной. Или подъезде. Кому как больше нравится. Есть еще простонародное «падик». Главное, чтобы было не больше полусотни человек, ведь массовые мероприятия тоже запрещены.

Переулки, улицы, дворы, скверы и парки, если они не за высоким забором и площади: просто гулять в городе, слава богу, пока не запрещено. Правда передвигаться придется пешком. Метро, напомним, в новогоднюю ночь будет закрыто.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге на новогодние праздники будут введены строгие ограничения, которые коснутся работы театров, музеев, выставок, аквапарков, океанариумов, зоопарков, ресторанов, кафе, фуд-кортов, фуд-плейсов, частных кружков и секций, перевозок пассажиров автобусами по туристическим и экскурсионным маршрутам. Возможно, мер станет еще больше, о чем заявил губернатор Александр Беглов. По состоянию на 3 декабря за сутки в Петербурге коронавирусом заразились больше трех с половиной тысяч горожан.