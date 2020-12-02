Беглов заявил о возможном ужесточении ограничений по коронавирусу в Петербурге

Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что ухудшение эпидемиологической ситуации в городе грозит новыми ограничениями.

Глава Петербурга подчеркнул, что пандемия COVID-19 — общая ответственность, поэтому от горожан также требуется сознательность и ответственность в борьбе с распространением этого заболевания. При соблюдении действующих ограничительных мер жители Северной столицы смогут посещать выставки, магазины, рестораны, предприятия не будут прекращать работу.

В противном случае, отметил губернатор, меры будут ужесточать. Беглов подытожил, что койки и врачи «не бесконечны». Напомним, что на данный момент в Петербурге развернуто почти 11 тысяч мест для пациентов с коронавирусом, свободны на сегодняшний день 6%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга остались без Нового года: на праздники закроют театры, музеи и общепит.