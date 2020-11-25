Главный редактор «Петербургского театрального журнала» Марина Дмитревская: антикоронавирусные меры могут убить театры

Коронавирус ударил по всем, в том числе по театрам, которых в Петербурге великое множество. Согласно распоряжению городских властей, с начала декабря зрительские залы можно будет заполнять лишь на четверть. В таких условиях учреждения культуры могут не выжить. Об этом Gazeta.SPb рассказала театральный критик и театровед Марина Дмитревская.

«С 1 декабря наполняемость концертных залов, залов в театрах и кинотеатрах не должна превышать 25% от количества зрительских мест в зале», — говорится в постановлении Смольного. Такое ограничение, уверена театральный критик, театровед, кандидат искусствоведения и главный редактор и директор «Петербургского театрального журнала» Марина Дмитревская, грозит театрам смертью. 25-процентрая рассадка — это то состояние, в котором они находиться не могут, поскольку это не выгодно. Затраты на проведение спектакля больше, чем выручка от четверти проданных мест. Конечно, среднюю стоимость постановки обозначить сложно — она зависит от состава и количества актеров, используемой техники и многого другого, но это всегда достаточно большие деньги. А что касается опасности распространения коронавируса, то театры, по мнению Марины Дмитревской, — это наиболее безопасное место.

«Мы ездим в набитых метро и наземном транспорте — просто зайти страшно, работают рестораны и кафе — люди могут заразиться там, а театры оказались «козлом отпущения», хотя я каждый день, начиная с сентября, когда еще была 55% загрузка и шахматная рассадка, ходила в театр — это было единственное общественное место, в котором я чувствовала себя в безопасности. Там все размечено и дезинфицировано. Там все как надо», — говорит она.

И добавляет, что меры хоть и вынужденные, но ударившие по культуре больше всего: «И это в то время, как в городе проходят многотысячные массовые праздники, гуляния и прочая опасная на сегодня ерунда, щедро оплаченная из государственной казны».

Напомним, 23 ноября в Петербурге вступили в силу очередные ограничения, направленные на нераспространение Covid-19. Горожане, посещая катки, должны помнить, что на льду может присутствовать лишь 1 человек на 10 квадратных метров, а на крытых площадках нельзя кататься группами более 30 человек. Кроме этого запрещено проводить массовые спортивные мероприятия. В торговых центрах остановлена работа точек общепита. С 1 декабря наполняемость концертных залов, залов в театрах и кинотеатрах не должна превышать 25% от количества зрительских мест. Исключение: мероприятия, на которые по состоянию на 18 ноября уже продано много билетов.