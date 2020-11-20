Новые ковид-ограничения в Петербурге с 23 ноября: сильнее всего пострадают катки и кинотеатры

Новые ковид-ограничения в Петербурге с 23 ноября: сильнее всего пострадают катки и кинотеатры
Каток. Фото: Новая Голландия

С понедельника 23 ноября в Петербурге вводят новые дополнительные ограничения из-за сложной эпидемиологической ситуации. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Сильнее всего пострадают ледовые катки и кинотеатры. Катание на коньках будет недоступно в торговых центрах. В кинотеатрах наполняемость залов не должна будет превышать 25 % от количества мест в помещении.

Как сообщила пресс-служба администрации Северной столицы, горожане должны будут учесть, посещая доступные для использования катки, что на льду не должно присутствовать более 1 человека на 10 «квадратов» для соблюдения безопасной дистанции. На крытых катках запрещаются катания группами более 30 человек.

Кроме того, будет запрещено проводить спортивные мероприятия со зрителями, также временно остановят работу заведений общепита в торговых центрах.

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