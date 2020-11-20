Эпидемиолог рассказала, как снизить заболеваемость Covid-19

Достигнуть стабильного снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией по всей России можно только сообща. Такое заявление сделала замдиректора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

По ее словам, только коллективное соблюдение санитарно-эпидемиологических мер и беспрекословное следование врачебным рекомендациям способны переломить ситуацию с распространением Covid-19 в России.

Как сообщили РИА Новости, специалист отметила, что речь идет о соблюдении социальной дистанции, использовании средств индивидуальной защиты и проявлении социальной ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге побит очередной рекорд по количеству заболевших Covid-19 за сутки. За день было зафиксировано 2 394 новых случаев заражений. Прирост в две тысячи за день держится уже больше недели.