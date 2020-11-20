В Петербурге побит очередной рекорд по количеству заболевших Covid-19 за сутки

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Северной столице каждый день ставит новый антирекорд. За прошедшие сутки было зафиксировано 2 394 новых случаев заражений.

Согласно данным, опубликованным на портале по борьбе с коронавирусом в России «СтопкоронавирусРФ», на пятницу, 20 ноября, в Петербурге за весь период пандемии выявлено 92 794 случаев коронавируса. Прирост в две тысячи за день держится уже больше недели.

Напомним, что предыдущий рекорд по суточному приросту был поставлен накануне, 19 ноября. Тогда медики зафиксировали болезнь у 2 312 человек.

Кроме этого, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 63 пациента, а победить инфекцию смогли 1 229 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что более 15 тысяч работников медицинских организаций в Петербурге заразились коронавирусом.