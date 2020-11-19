Около 15 тысяч работников медорганизаций в Петербурге заразились коронавирусом

В Петербурге коронавирусом заразились около 15 тысяч работников медицинских организаций. Фото: Pixabay

В Петербурге коронавирусом заразились около 15 тысяч работников медицинских организаций. Фото: Pixabay

В Петербурге переболели и продолжают болеть Covid-19 порядка 15 тысяч работников медицинских организаций. Об этом в ходе телемарафона «Спасибо!» на телеканале «78» рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По данным главы городского комздрава, коронавирусом переболели и продолжают болеть около 15 тысяч работников медорганизаций. Из низ порядка 13 тысяч — медработники.

По словам Дмитрия Лисовца, около 9 тысяч специалистов к настоящему времени получили компенсационные выплаты — по 300 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за время пандемии из городской больницы №20 уволилось 30% персонала.