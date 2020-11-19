30% персонала уволилось из городской больницы №20 за время пандемии

За время пандемии коронавируса в Петербурге из городской больницы №20 уволилось 30% персонала. Фото: Pixabay

За время пандемии коронавируса в Петербурге из городской больницы №20 уволилось 30% персонала. Фото: Pixabay

За время пандемии коронавируса в Петербурге из городской больницы №20 уволилось 30% персонала. Об этом в ходе телемарафона «Спасибо!» рассказала главный врач медицинского учреждения Татьяна Суровцева.

По словам Суровцевой, в горбольнице №20 остались лишь «те, кто выбрал профессию по зову сердца».

«Те, кто не хотел работать, ушли. У нас уволилось 30% персонала. Пришли новые, молодые, талантливые, пытливые умы, которые хотят помогать», — пояснила она и добавила, что все лето в медучреждении работали студенты-медики, помогали волонтеры.

Похожие случаи, по словам председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, были и в других учреждениях. Увольнения медиков, по его мнению, происходили под действием страха. Однако сейчас дефицита кадров в стационарах, которые работают с коронавирусной инфекцией, не наблюдается.

Отметим, что городская больница №20 в коронавирусном режиме работает с апреля этого года.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Петербурге, по мнению Дмитрия Лисовца, появилась надежда выхода на плато.