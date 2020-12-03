С начала пандемии жертвами COVID-19 в Петербурге стали пять беременных и один ребёнок

С начала пандемии жертвами COVID-19 в Петербурге стали пять беременных и один ребёнок
Фото: pixabay

В четверг, 3 декабря, начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Яна Панютина рассказала о статистике по жертвам коронавируса среди беременных и несовершеннолетних.

С момента объявлении пандемии COVID-19 в Северной столице от коронавируса скончался один ребенок. Мальчику было 16 лет, и он страдал серьезным сопутствующим заболеванием — ожирением. Кроме того, новая инфекция унесла жизни пятерых рожениц.

Соответствующими данными Панютина поделилась в ходе пресс-конференции, посвященной вопросу медицинской помощи детям с коронавирусом. В рамках мероприятия не только озвучили статистику заболеваемости среди данной категории населения, но и обсудили особенности течения ковида у детей и подростков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки коронавирус выявили еще у 3 692 петербуржцев.

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