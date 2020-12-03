В Петербурге коронавирус подхватили еще 3 692 человека

В Петербурге коронавирус подхватили еще 3 692 человека
В городе обновляются данные по заболеваемости коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге за минувшие сутки коронавирус выявили у 3 692 человек. Город остается на втором месте среди регионов России по заболеваемости Covid-19.

Об этом стало известно в четверг, 3 декабря. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, на первом месте оказалась Москва, где болезнь за сутки подхватили 7 750 человек. На третьем месте Московская область — 1 193 человека с ковид за сутки. В Лнобласти — 210 новых инфицированных.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что телеведущая Екатерина Андреева раскрыла дату окончания пандемии COVID-19. Она призналась, что узнала предполагаемую дату, сославшись на звезды.

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