Екатерина Андреева по звездам предсказала дату окончания пандемии

Екатерина Андреева по звездам предсказала дату окончания пандемии
Екатерина Андреева. Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official

Телеведущая Екатерина Андреева рассказала поклонникам о том, когда, с ее точки зрения, закончится пандемия COVID-19.

Об этом ведущая программы «Время» рассказала на своей страничке в Instagram. Она призналась, что узнала предполагаемую дату, сославшись на звезды.

«Делюсь с вами светом в ночи и надеждой, что вся хмарь рассеется как дым 21 марта», — написала она.

Андреева отметила, что в переводе с санскрита подобные периоды происходят раз в 60 лет и длятся примерно два года. И добавила, что в жизни человечества уже бывало, что неизвестно откуда возникала «какая-то муть», уходившая затем в никуда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Екатерина Андреева раскрыла секрет своей молодости. Оказывается, телеведущая ходит на процедуры, позволяющие ей сохранить кожу лица такой упругой и свежей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
екатерина андреева инстаграм пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Скончалась актриса Нина Иванова, сыгравшая главную роль в фильме ...
Полиция Петербурга задержала афериста, продававшего пенсионерам GPS-трекеры ...
В Петербурге задержали расклейщиков листовок против депутата Четырбока
Городской суд Петербурга отложил заседание по делу жены рэпера Картрайта ...
ВОЗ советует носить защитные маски даже на улице
Депутат ЗакСа Ленобласти Валерия Коваленко: зверофермы должны стать ...
Биолог Софья Романюк: массовое убийство норок из-за коронавируса — ...
Агрессивные автомобилисты устроили драку на Кантемировской улице