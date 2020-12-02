Екатерина Андреева по звездам предсказала дату окончания пандемии

Телеведущая Екатерина Андреева рассказала поклонникам о том, когда, с ее точки зрения, закончится пандемия COVID-19.

Об этом ведущая программы «Время» рассказала на своей страничке в Instagram. Она призналась, что узнала предполагаемую дату, сославшись на звезды.

«Делюсь с вами светом в ночи и надеждой, что вся хмарь рассеется как дым 21 марта», — написала она.

Андреева отметила, что в переводе с санскрита подобные периоды происходят раз в 60 лет и длятся примерно два года. И добавила, что в жизни человечества уже бывало, что неизвестно откуда возникала «какая-то муть», уходившая затем в никуда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Екатерина Андреева раскрыла секрет своей молодости. Оказывается, телеведущая ходит на процедуры, позволяющие ей сохранить кожу лица такой упругой и свежей.