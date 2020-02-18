Андреева раскрыла секрет своей молодости

Оказывается, телеведущая ходит на процедуры, позволяющие ей сохранить кожу лица такой упругой и свежей.

Известная телеведущая Екатерина Андреева рассказала о секрете в своем Instagram-аккаунте. Она довольно часто получает комплименты по поводу внешности и многие спрашивают, как ей удается выглядеть так молодо в 58 лет. Наконец звезда экрана продемонстрировала, на какие процедуры ходит для поддержания себя в хорошей форме. Так, она посещает сеансы акупунктуры – при помощи такой «страшной» манипуляции и удается заполучить «ровный лоб, гладкую кожу и отсутствие головной боли».

Андреева уверяет, что это не больно и что при помощи процедуры можно распрощаться с морщинами. Также телеведущая делает массаж лица и не забывает питаться правильно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ведущая Екатерина Андреева продемонстрировала отличную фигуру.