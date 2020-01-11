Ведущая Екатерина Андреева продемонстрировала отличную фигуру

Телеведущая отдыхает в Швейцарии и делится с подписчиками фотографиями.

Снимок с горнолыжного курорта российская телеведущая Екатерина Андреева выложила в своем Instagram-аккаунте. На нем можно рассмотреть фигуру женщины — в свои годы Андреева выглядит просто замечательно. Подписчики сделали множество комплиментов телеведущей, которая всегда восхищала их не только профессионализмом, но и внешностью.

«Если я хочу обновиться — я ныряю в минеральную воду с головой. И сижу на морозце на теплом кафеле. И смотрю на горы, которые смотрят на нас дольше, чем мы можем себе это представить»,

— написала она под фотографией.

В комментарии многие написали, что Андреева очень красивая и она выглядит совсем юной, как будто ей 17 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Милла Йовович поразила поклонников своей фигурой во время беременности. Третья беременность дается звезде нелегко: Йовович призналась, что набрала больше 20 килограмм.