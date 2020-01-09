Милла Йовович поразила поклонников своей фигурой во время беременности

44-летняя голливудская актриса Милла Йовович скоро в третий раз станет мамой. Третья беременность дается звезде нелегко: Йовович призналась, что набрала больше 20 килограмм.

На фотографиях звезда «Пятого элемента» действительно выглядит заметно располневшей. Актриса не скрывает, что страдает от отеков и старается вести активный образ жизни, что для нее сейчас не так-то просто. В своем аккаунте в Instagram Йовович рассказала, что набрала 22 килограмма.

При этом актриса отметила, что в остальном беременность протекает хорошо, и здоровью малышки и мамы ничего не угрожает.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что беременная супруга футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко сломала руку, неудачно упав. Модель с юмором отнеслась к ситуации, объяснив, что «сама виновата» в случившемся.