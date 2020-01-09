Милла Йовович поразила поклонников своей фигурой во время беременности

Милла Йовович поразила поклонников своей фигурой во время беременности
Новый год актриса отметила в кругу семьи. Фото: Instagram @millajovovich

44-летняя голливудская актриса Милла Йовович скоро в третий раз станет мамой. Третья беременность дается звезде нелегко: Йовович призналась, что набрала больше 20 килограмм.

На фотографиях звезда «Пятого элемента» действительно выглядит заметно располневшей. Актриса не скрывает, что страдает от отеков и старается вести активный образ жизни, что для нее сейчас не так-то просто. В своем аккаунте в Instagram Йовович рассказала, что набрала 22 килограмма.

При этом актриса отметила, что в остальном беременность протекает хорошо, и здоровью малышки и мамы ничего не угрожает.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что беременная супруга футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко сломала руку, неудачно упав. Модель с юмором отнеслась к ситуации, объяснив, что «сама виновата» в случившемся.

беременность инстаграм кино милла йовович шоу-бизнес
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Александро-Невской лавре пройдет рождественская ёлка для неслышащих малышей
В Нью-Йорке начался судебный процесс над Харви Вайнштейном
В Лас-Вегасе 93-летний мужчина застрелил коммунальщика из-за прорыва трубы
Милла Йовович поразила поклонников своей фигурой во время беременности
В Ленобласти пилота осудили за незаконную организацию прыжков с парашютом
Клещи могут быть опасны и в зимнее время
Премьер-министр Канады предполагает, что украинский самолет сбила ракета Ирана
Forbes рассказал о двух новых долларовых миллиардерах из России