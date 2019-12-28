Супруга Тарасова Анастасия Костенко рассказала как сломала руку

"Первые 5 минут я ничего не понимала, а потом уже ощутила боль от плеча до кисти и в спине", - рассказала Костенко. Фото: Instagram @kostenko.94

"Первые 5 минут я ничего не понимала, а потом уже ощутила боль от плеча до кисти и в спине", - рассказала Костенко. Фото: Instagram @kostenko.94

Модель Анастасия Костенко, жена футболиста Дмитрия Тарасова, находящаяся на последних месяцах беременности, сломала руку.

На данный момент 25-летняя девушка ждет второго ребенка. К сожалению, прямо перед новогодними праздниками Анастасия Костенко получила перелом руки. В своем официальном аккаунте Instagram в пятницу, 27 декабря, она поделилась с подписчиками историей, как это произошло.

Оказалось, что модель «шлепнулась со всей дури на правую руку». При этом девушка с юмором отнеслась к ситуации. «Сама виновата, набрала всего, пусть и легкого, в руки, еще и носки скользкие надела», — резюмировала супруга Тарасова. К счастью, на состоянии малыша это происшествии никак не сказалось.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что годовалая дочка Петра Чернышева и Анастасии Заворотнюк вместе с папой приняла участие в ледовом шоу Татьяны Навки.