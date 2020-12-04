В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 39 тыс. человек

За минувшие сутки в Северной столице более 39 тыс. горожан и гостей города сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом стало известно в пятницу, 4 декабря.

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, за последние сутки в Петербурге провели 39 тыс. 802 теста на COVID-19. В настоящее время медики наблюдают за здоровьем 1918 человек, которые болеют ковидом или могут быть заражены. Из них 41 человек находятся в обсерваторе, 1514 человек недавно контактировали с больными, а 363 — на домашней самоизоляции.

Кроме того, за последний день Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, обработала 2271 звонок, поступивший по номеру 122.

С октября на портале #мывместе зарегистрировались 1068 волонтеров, 929 из которых уже прошли обучение и получили аккредитацию. На данный момент выполнено 2190 заявок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, сколько времени нужно на формирование иммунитета после вакцины от COVID-19.