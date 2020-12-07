Изменения в графике развода мостов, Dance Open: события предстоящей в Петербурге недели

Изменения в графике развода мостов, Dance Open: события предстоящей в Петербурге недели
Петербургские мосты. Baltphoto/ Павел Долганов

Заседания городских парламентариев, технические разводки мостов, покатушки в новом скейт-парке, установка инновационных фильтров в Политехе Петра, кино- и балетный фестивали: Gazeta.SPb рассказывает, что ждет петербуржцев на этой неделе.

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга на этой неделе проведут несколько заседаний. План мероприятий включает в себя обсуждение таких вопросов как административные правонарушения, городской бюджет, завоз строительных от ходов на территорию между Юго-Западной ТЭЦ и рекой Красненькой, твердые коммунальные отходы и другое. Кроме того, речь пойдет о проекте закона «О звании «Почетный ветеран Санкт-Петербурга» и внесении изменения в закон «О наградах и иных формах поощрения в Санкт-Петербурге», а победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам вручат премии.

В связи с движением по Неве — из «Большого порта Санкт-Петербург» в порт Усть-Ижора — баржебуксирного состава, в ночь на 7 и на 9 декабря развод мостов состоится по графику, утвержденному на 2020 год. Об этом сообщает «Мостотрест» и добавляет, что разводка может произойти раньше указанного времени. За изменениями в графике следите на официальном сайте ведомства или его соцсетях.

Под мостом Бетанкура в Петроградском районе открылся скейт-парк. Теперь петербуржцам — фанатам экстремальных видов спорта будет где развеяться. Площадь общественного пространства — 1200 кв. метров. Там предусмотрены спортивные локации даже для самых маленьких. А находится новая спортивная зона вдали от жилых домов, а значит, кататься можно круглосуточно, никому не мешая.

В Петроградском районе открылся скейт-парк. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

9 декабря в Политехе Петра установят инновационные фильтры собственной разработки. Они нужны для очистки дождевого стока. Отмечается, что фильтры позволят существенно повысить экологический статус территории вуза и улучшить работу ливневой канализационной сети. Это один из этапов комплексной программы развития территории Политеха, основа которой — внедрение передовых решений и технологий в соответствии с концепцией «Умный город».

Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

7 декабря начинается всероссийский кинофестиваль «Виват кино Россия!». В его конкурсной программе представлены 8 отечественных фильмов, снятых на киностудиях страны в 2019-2020 гг. Жюри в этом году возглавил кинорежиссер и сценарист Андрей Кравчук. Конкурсные показы и специальные программы пройдут в кинотеатрах «Аврора» (Петергоф), «Дружба», «Заневский», «Восход», «Родина», «Фильмофонд», «Москва».

Городской кинопраздник на Дворцовой площади, посвященный Году Кино в РФ и приуроченный к открытию 24 Всероссийского кинофестиваля «Виват кино России». Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

10 декабря откроется международный фестиваль балета DANCE OPEN. В четверг на сцене театра «Балтийский дом» состоится программа премьер «УРАЛ ИНТРО» в исполнении артистов Урал Балета. В нее вошли три сочинения, которые можно увидеть только в Екатеринбурге: сюита из балета «Приказ короля» Вячеслава Самодурова, Brahms Party и балет «Вальпургиева ночь» Джорджа Баланчина. В субботу, 12 декабря, можно будет увидеть легендарную «Анюту» — балет в двух действиях на музыку Валерия Гаврилина в исполнении Пермского балета.

XV Международный фестиваль балета DANCE OPEN. Спектакль Пермского балета «Ромео и Джульетта». Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев
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