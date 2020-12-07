Синоптик пообещал, что к концу недели в Петербурге будет снег

Снег все же выпадет в Петербурге до Нового года. Главный синоптик Гидрометцентра Александр Колесов рассказал, когда петербуржцам ждать долгожданных осадков.

Синоптик сообщил, что в ближайшие три дня каких-либо осадков в Северной столице не будет. Петербургскую погоду продолжит определять антициклон. Малооблачно будет как минимум до среды, а может и в четверг. И только к пятнице в город придет облачность, а вместе с ней и снег, передает 78.ru.

Колесов отметил, что в начале этой недели прогнозируется очень высокое давление без перепадов. Во вторник горожан ждет ветер с порывами до 14 метров в секунду, которые ослабнет в среду до 3-8 метров в секунду.

В ночь на 8 декабря в Петербурге похолодает до -4…-6 градусов, местами до -9. Днем температура будет колебаться от -2 до -4 градусов. В последующие ночи будет на пару градусов холоднее. А в пятницу днем будет до 0…-2 градусов.

Больше всего снега выпадет 11 декабря.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала, что синоптик рассказал, какую погоду ждать петербуржцам зимой.