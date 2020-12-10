Правительство Ленобласти выдало разрешение на строительство моста в Кудрово

Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти выдал разрешение компании «Инвестторг» на строительство моста в Кудрово.

Об этом стало известно в четверг, 10 декабря. Застройщик должен будет возвести переправу через реку Оккервиль. Под мостом запланирован освещенный переход от парка в зеленую зону, уходящую за кольцевую дорогу.

Как сообщили на сайте администрации 47-региона, мост, пройдя через Европейский проспект, соединит северное и южное Кудрово. Строительство дороги контролируется Дирекцией комплексного развития территорий региона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как в середине следующего года из Петербурга в Кудрово запустят электричку. Места для строительства трех платформ уже выбрали.