Участок КАД возле развязки с Софийской досрочно открыли для движения

Участок КАД возле развязки с Софийской досрочно открыли для движения
Все временные технические средства организации дорожного движения демонтированы. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На развязке КАД с Софийской улицей досрочно завершили ремонт. Ограничения на участке уже демонтировали.

Об этом стало известно в пятницу, 11 декабря. Изначально планировалось закончить работы к 24 декабря.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», эксперты смогли выполнить весь объем запланированных работ раньше срока, благодаря чему сегодня на участке полностью сняли ограничения движения.

Проезд для транспорта открыт по всем четырем полосам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 3 декабря в Петербурге на пересечении КАД с Софийской улицей перекрыли три полосы движения. Монтаж первых секций подрядная организация начала еще 24 ноября.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кад новости СПб ремонтные работы транспортная развязка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
МегаФон планирует провести в русской Арктике высокоскоростной мобильный интернет
Ученые нашли необычные симптомы коронавируса у детей
Россиянам рассказали, как проверить размер будущей пенсии
Петербуржцу предъявили обвинение за занятие мужеложством с подростком в машине
Стало известно, чем опасны бобры
Названы самые опасные распространители коронавируса в России
Петербуржец отправится на 11 лет в колонию за покушение на сбыт наркотиков
В Петербурге введут более 3 млн квадратных метров жилья в 2021 году