Участок КАД возле развязки с Софийской досрочно открыли для движения

На развязке КАД с Софийской улицей досрочно завершили ремонт. Ограничения на участке уже демонтировали.

Об этом стало известно в пятницу, 11 декабря. Изначально планировалось закончить работы к 24 декабря.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», эксперты смогли выполнить весь объем запланированных работ раньше срока, благодаря чему сегодня на участке полностью сняли ограничения движения.

Проезд для транспорта открыт по всем четырем полосам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 3 декабря в Петербурге на пересечении КАД с Софийской улицей перекрыли три полосы движения. Монтаж первых секций подрядная организация начала еще 24 ноября.