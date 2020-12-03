В Петербурге на пересечении КАД с Софийской улицей перекрыли три полосы движения

Дорожники трудятся круглосуточно в три смены. Согласно утвержденному графику, замену швов планировалось завершить к 24 декабря. Сейчас с работы ведутся с небольшим опережением графика. Фото: пресс-служба ФКУ "Упрдор "Северо-Запад"

Дорожники трудятся круглосуточно в три смены. Согласно утвержденному графику, замену швов планировалось завершить к 24 декабря. Сейчас с работы ведутся с небольшим опережением графика. Фото: пресс-служба ФКУ "Упрдор "Северо-Запад"

В четверг, 3 декабря, на 61-м километре внутреннего кольца КАД в районе пересечения с Софийской улице временно изменили схему движения в связи с монтажом второй секции деформационного шва.

Для безопасного проведения ремонтных работ на внутреннем кольце КАД перекрыли для транспорта первую и вторую полосы, а также полосу безопасности. На свободных участках максимальную скорость передвижения снизили до 50 километров в час.

Монтаж первых секций подрядная организация начала еще 24 ноября. Работы, как объясняют в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Северо-Запад», проводятся в два этапа, поэтому сначала перекрывали третью и четвертую полосы, а теперь дорожники переместились на противоположную сторону трассы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге восстановили движение троллейбуса №34, закрытое на время ремонтных работ.