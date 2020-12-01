В Петербурге восстановлено движение троллейбуса №34

Общественный транспорт сновав строю.

В Санкт-Петербурге сегодня, 1 декабря, стало известно о восстановлении движения троллейбуса №34. Об этом сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия «Горэлетротранс».

Общественный транспорт начал движение во вторник, он двигается по улице Курчатова от проспекта Тореза до улицы Жака Дюкло. На участке дороги на протяжении некоторого времени проводились ремонтные работы – специалисты ремонтировали сети коммуникаций.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге возобновлено трамвайное движение по Суздальскому проспекту. Трамвай ходил по изменённому маршруту, от проспекта Культуры до станции метро «Удельная» из-за работы на кабельной сети.