В Петербурге возобновлено трамвайное движение по Суздальскому проспекту

В Петербурге возобновлено трамвайное движение по Суздальскому проспекту
Восстановлено трамвайное движение по Суздальскому проспекту. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Трамвай № 58 снова начнёт ходить по регулярному маршруту «Улица Жени Егоровой – проспект Культуры». Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».

Восстановлено трамвайное движение по Суздальскому проспекту.

Трамвай ходил по изменённому маршруту, от проспекта Культуры до станции метро «Удельная» из-за работы на кабельной сети.

Ранее сообщалось, что в связи с производством работ на кабельной сети с 01:00 21 ноября до 05:00 23 ноября закрывается трамвайное движение по Суздальскому проспекту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на проспекте Энгельса в Выборгском районе Северной столицы появятся модернизированные трамвайные остановки — посадочные площадки будут приподняты. На данный момент власти ищут подрядчика для проведения работ.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУП "Горэлектротранс" суздальский проспект трамвай


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти задержан мужчина, который в пьяном виде избил инспектора ДПС
В Парголово нашли труп семиклассницы
На Маршала Захарова мужчина ударил ножом своего 75-летнего отца
Драка на Тореза обернулась уголовным делом
На Богатырском проспекте угнали «Лексус LX 570» за 7 млн рублей
В Петербурге задержали водителя Infiniti после смертельного ДТП
В полиции рассказали о травмах мальчика-аутиста, которого отчим выбросил из ...
На Антоновской пенсионерка обнаружила труп мужа