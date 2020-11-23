В Петербурге возобновлено трамвайное движение по Суздальскому проспекту

Трамвай № 58 снова начнёт ходить по регулярному маршруту «Улица Жени Егоровой – проспект Культуры». Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».

Восстановлено трамвайное движение по Суздальскому проспекту.

Трамвай ходил по изменённому маршруту, от проспекта Культуры до станции метро «Удельная» из-за работы на кабельной сети.

Ранее сообщалось, что в связи с производством работ на кабельной сети с 01:00 21 ноября до 05:00 23 ноября закрывается трамвайное движение по Суздальскому проспекту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на проспекте Энгельса в Выборгском районе Северной столицы появятся модернизированные трамвайные остановки — посадочные площадки будут приподняты. На данный момент власти ищут подрядчика для проведения работ.