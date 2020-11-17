На проспекте Энгельса приподнимут трамвайные остановки

На проспекте Энгельса в Выборгском районе Северной столицы появятся модернизированные трамвайные остановки — посадочные площадки будут приподняты.

Об этом во вторник, 17 ноября, информирует пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). На данный момент власти ищут подрядчика для проведения работ. Исполнитель должен привести в порядок трамвайные пути на участке проспекта Энгельса протяженностью 1 км, от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского.

В обязанности подрядчика входит ремонт и восстановление верхнего строения путей, а затем восстановление благоустройства, нарушенного работки. Четыре трамвайных остановки на этом участке модернизируют, приспособив для удобного использования людьми с ограниченной мобильностью. Посадочные площадки на этих остановках приподнимут.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге могут вновь повысить взносы на капремонт.