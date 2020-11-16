В Петербурге сумма взносов за капремонт может увеличиться еще на три рубля

В Северной столице в понедельник, 16 ноября, стали известны цифры минимального взноса за капитальных ремонт в многоквартирных домах. По этим данным плата в следующем году станет больше на три рубля.

Соответствующее постановление было опубликовано на сайте жилищного комитета Санкт-Петербурга. Согласно данным проекта сумма взносов в 2021 году составит от 11,06 до 12 рублей за один квадратный метр. При этом в сумме будет учитываться тип дома и наличие лифта.

Например, плата для жителей дореволюционных домов составит 11,5-12 рублей. А для квартирантов «сталинок» 11,34-11,84 за один квадратный метр. Что касается «хрущевок», то сумма взносов от 11,2 до 11,8 рублей.

Для жильцов деревянных построек до 1980 года – 11-11,5 рублей. И для собственников в панельных домах от 11,2-11,7 рублей.

На данный момент постановление находится на стадии антикоррупционной экспертизы. Решение по проекту будет принято 29 ноября.

Напомним, что в 2020 году жители города платят от 8 до 9 рублей за квадратный метр.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге Еврейскую общину оштрафовали за капремонт объекта культурного наследия.