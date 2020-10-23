Еврейскую общину Петербурга оштрафовали за капремонт объекта культурного наследия

Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности Местную религиозную организацию ортодоксального иудаизма «Еврейская община Большой Хоральной Синагоги Санкт-Петербурга».

Как сообщает Объединенная пресс-служба городских судов, еврейскую общину привлекли к ответственности за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия народов РФ.

Установлено, что община допустила несоблюдение ограничений, установленных в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов в историческом районе Петербурга, при установке оконных и дверных проемов в брандмауэрной стене, дверного проема входной группы, двух оконных проемов на втором и чердачном этаже, наружной металлической лестницы, в здании по адресу: улица Союза Печатников, 7Г. Это здание находится рядом с Большой хоральной синагогой и сдается общине в аренду.

Защитники общины вину не признали, указав, что срок привлечения к ответственности истек, поскольку работы выполнены в августе 2018 года. Кроме того, здание передали в аренду в неудовлетворительном состоянии, в связи с чем община провела капитальный ремонт.

Представитель КГИОП возражал против прекращения административного дела, поскольку нарушение общины является длящимся.

Суд отштрафовал общину на 200 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что КГИОП до сих пор не принял капремонт дома Циммермана на Каменноостровском проспекте.