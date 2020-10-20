КГИОП до сих пор не принял капремонт дома Циммермана на Каменноостровском проспекте, 61

Подрядчик ООО «Спецстрой» наконец завершил капитальный ремонт фасадов дома №61 на Каменноостровском проспекте. Работы приняли Фонд капитального ремонта, Авторский надзор, администрация Петроградского района, управляющая организация ООО «Жилкомсервис № 1» Петроградского района. Фасады дома Циммермана переданы в эксплуатацию управляющей организации.

Однако Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга до сих пор не получил отчет о проделанных работах, хотя ФКР утверждает, что научный отчет в КГИОП по результатам выполненных работ сформирован и направлен специалистами Авторского надзора.

«До настоящего времени отчёт о выполненных работах в адрес КГИОП не поступал. Приёмка работ в соответствии с п. 8 ст. 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» не осуществлялась», — сообщили в КГИОП корреспонденту Gazeta.SPb.ru.

Ранее ФКР дважды, 10 июля и 11 сентября, проводил проверки хода капремонта в связи с обращением КГИОП о необходимости усилить контроль за выполнением работ. Замечания были устранены.

Кроме того, в присутствии представителей ФКР, подрядчика и Авторского надзора проверили, соответствует ли используемый при ремонте фасада материал проектно-сметной документации. Был проведен лабораторный анализ взятых проб основного и накрывочного штукатурных слоев, керамической плитки, камневидной штукатурки и других материалов.

Заказчик капремонта — ФКР, проектную документацию на ремонт в 2017 году разработало ООО «МАТИС». 13 марта этого года КГИОП выдал разрешение подрядчику ООО «СпецСтрой» на проведение реставрационных работ — сроком до 30 августа.

Технический надзор осуществляет представитель ФКР, архитектурный надзор и научное руководство — представители ООО «МАТИС».

За капремонтом фасада дома Циммермана горожане пристально наблюдают уже третий год. Дело в том, что сначала работами занималась компания «Строительная культура». Она затянула процесс (во дворе дома, например, жители долго света белого не видели из-за затянутых лесами сеток), не справилась с капремонтом и напугала жителей Петроградской стороны плачевным результатом — когда леса сняли, перед глазами горожан предстал буквально изуродованный фасад. Работы в итоге передали ООО «СпецСтрой».

Летом этого года жители Петроградской стороны снова забеспокоились — некоторых удивил внешний вид мелких деталей декора дома.

Многоквартирный жилой дом Каменноостровском пр., д. 61, лит. А — объект культурного наследия регионального значения. Его построили для почетного гражданина, инженера Артура Циммермана. Автор проекта здания — Ф.И. Лидваль. В 1907 году А. Ф. Циммерман и Ф.И. Лидваль получили почётный диплом городской думы на конкурсе лучших фасадов.

Работу ФКР (гендиректор — Пётр Погребняк) контролирует жилищный комитет (председатель — Виктор Борщев), деятельность которого, в свою очередь, координирует вице-губернатор Николай Бондаренко.

Деятельность Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) (председатель — Сергей Макаров) курирует вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.