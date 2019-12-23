Дом Циммермана остался изуродованным после «реставрации» в Петербурге

Дом Циммермана остался изуродованным после &#171;реставрации&#187; в Петербурге
Глава ФКР Денис Шабуров. Фото: Baltphoto/Мойка78

На Каменноостровском проспекте, 61 начали снимать леса с доходного дома А.Ф. Циммермана, который ремонтируют в течение нескольких лет. Однако, жителей Петербурга не устроила такая «реставрация».

Как сообщает «Мойка78«, лицевой фасад Дома Циммермана, победивший в начале XX века в конкурсе лучших городских фасадов, находился на капитальном ремонте не один год. Однако, судя по фотографиям, подрядчик не справился со своей работой. Отметим, что на реставрацию было выделено 28 млн рублей.

Фото: «Мойка78»

Фонд капремонта Петербурга, который заключил договор с компанией «Строительная культура», ранее грозился расторгнуть трудовые отношения с подрядчиком из-за затянувшейся работы, однако решил дать ему еще один шанс. В результате ремонтные работы затянулись еще почти на год.

Фото: «Мойка78»

Фонд отказался комментировать ситуацию, однако заявил, что договор все же был расторгнут в конце ноября. По данным издания, фонд намерен вернуть аванс через суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фасад дома Бака, где обвалилась штукатурка, будет отремонтирован.

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