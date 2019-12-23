Фасад дома Бака, где обвалилась штукатурка, будет отремонтирован

Фасад дома Бака, где обвалилась штукатурка, будет отремонтирован
Обрушение штукатурки на доходном доме Бака. Фото: vk.com/kiroch24

Штукатурка на недавно отремонтированном Доме Бака внезапно начала обваливаться. Очевидцы рассказали, что некоторые куски упали прямо на головы прохожим.

Как сообщают жильцы доходного дома в группе «Кирочная 24» в соцсети «ВКонтакте», отремонтированный фасад дома не протянул и года. Обновленный фасад вновь обрушился. «Теперь — на головы прохожих на улице», — пишут петербуржцы.

В городском Фонде капремонта рассказали, что лицевой фасад дома №24 по улице Кирочная будет обследован до конца дня, 22 декабря. Строителями должны были быть выявлены причины отслоения и определено решение проблемы.

Дом был отремонтирован в прошлом году. В ФКР отметили, что по договору с подрядчиком «Мир», ремонт по гарантии может быть осуществлен в течение 60 месяцев с момента сдачи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Бронницкой обрушился исторический фасад табачной фабрики.

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