Фасад дома Бака, где обвалилась штукатурка, будет отремонтирован

Штукатурка на недавно отремонтированном Доме Бака внезапно начала обваливаться. Очевидцы рассказали, что некоторые куски упали прямо на головы прохожим.
Как сообщают жильцы доходного дома в группе «Кирочная 24» в соцсети «ВКонтакте», отремонтированный фасад дома не протянул и года. Обновленный фасад вновь обрушился. «Теперь — на головы прохожих на улице», — пишут петербуржцы.
В городском Фонде капремонта рассказали, что лицевой фасад дома №24 по улице Кирочная будет обследован до конца дня, 22 декабря. Строителями должны были быть выявлены причины отслоения и определено решение проблемы.
Дом был отремонтирован в прошлом году. В ФКР отметили, что по договору с подрядчиком «Мир», ремонт по гарантии может быть осуществлен в течение 60 месяцев с момента сдачи.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Бронницкой обрушился исторический фасад табачной фабрики.