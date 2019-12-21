На Бронницкой обрушился исторический фасад табачной фабрики

В центре Северной столицы не так давно приступили к демонтажу здания бывшей фабрики «Нево-Табак» на Бронницкой улице.

Застройщик, выкупивший территорию, обещал сохранить исторический фасад предприятия, однако, по его словам, все упало само. Компания «ООО «Клинский, 25» обратилась в КГИОП Петербурга в субботу, 21 декабря, заявив о внезапном обрушении лицевой стены бывшей фабрики «Нево-Табак» вдоль Бронницкой улицы.

Комитет отреагировал на обращение, отметив, что застройщику следует остановить дальнейшие работы по разбору здания. В понедельник, 23 декабря, КГИОП проведет совещание по поводу случившегося, пишет «Фонтанка.ру».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге завершается снос зданий научно-производственного предприятия «Буревестник». Одним из последних объектов стала труба, которую демонтировали 20 декабря.