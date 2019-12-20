На заводе «Буревестник» сносят последние конструкции

В Красногвардейском районе Петербурга продолжается демонтаж научно-производственного предприятия «Буревестник».

Завод располагался между улицей Стахановцев, Заневским и Малоохтинским проспектами. В пятницу, 20 декабря, рабочие продолжили снос здания «Буревестника», в этот раз демонтировали трубу, одну из последних конструкций. Ожидается, что предприятие будет полностью разрушено в январе следующего года.

На территории бывшего завода возведут жилой комплекс. «Буревестник» являлся крупнейшим производителем рентгеновской аппаратуры на территории стран СНГ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на месте научно-производственного предприятия появятся восемь жилых корпусов, а также паркинг и детский сад. Проект жилого квартала планируют реализовать к 2022 году.