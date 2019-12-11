На месте «Буревестника» построят жилой комплекс: здание сносят

Бывшие корпуса научно-производственного предприятия «Буревестник» демонтируют в Санкт-Петербурге.

На его месте планируют до 2022 года реализовать проект по строительству восьми жилых корпусов, а также детского сада и паркинга. Данный проект займет территорию в 4,4 га.

Часть здания уже снесли, работы планируют завершить зимой 2020 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургских школах количество учеников в классах хотят сократить до 25 человек. Так, количество учеников в младших школьных классах предлагают ограничить до 25 детей. Губернатор также поговорил с учителями о проблемах перехода на профильное образование и проверил работу отделения дополнительного образования.