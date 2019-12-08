Количество учеников в школьных классах хотят сократить до 25 в Петербурге

Количество учеников в школьных классах хотят сократить до 25 в Петербурге
Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Бегло посетил одну из школ в Курортном районе и рассказал, что Смольный планирует сократить количество учеников в школьных классах.

Так, количество учеников в младших школьных классах предлагают ограничить до 25 детей. Губернатор также поговорил с учителями о проблемах перехода на профильное образование и проверил работу отделения дополнительного образования.

Руководство школы №450 провело градоначальнику экскурсию по зданию образовательного учреждения. Беглов отметил, что сотрудники школы создали комфортные условия лдя обучения детей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что наставники победителей школьных олимпиад получат премии в Петербурге. По результатам конкурсного отбора будут определены 10 педагогов, подготовивших победителей и призеров международных соревнований.

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