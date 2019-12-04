Наставники победителей школьных олимпиад получат премии в Петербурге

Наставники победителей школьных олимпиад получат премии в Петербурге
Учителя, подготовившие победителей олимпиад, получат премии. Фото: Pixab ay.com

В Петербурге наставникам победителей и призеров международных и всероссийских школьным олимпиад выделят премии. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Премии получат наставники школьников, отличившихся на олимпиадах в 2019 году, сообщает пресс-служба Смольного.

По результатам конкурсного отбора будут определены 10 педагогов, подготовивших победителей и призеров международных соревнований. Им присудят премии в размере 100 тыс. рублей.

Для наставников на всероссийских олимпиадах выделят по 80 тыс. рублей. Получить их смогут 100 преподавателей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выпускник петербургского лицея №239 Александр Морозов завоевал золото на 31-й международной олимпиады по информатике. Всего российская сборная получила четыре медали. Золото также принесли три выпускника из Казани и Москвы.

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Наставники победителей школьных олимпиад получат премии в Петербурге
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