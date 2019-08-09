Петербургский выпускник завоевал золото на международной олимпиаде по информатике

Петербургский выпускник завоевал золото на международной олимпиаде по информатике
Медали, заработанные российскими выпускниками, принесли России победу в медальном зачёте. Фото: pixabay.com

Победителем 31-й международной олимпиады по информатике стал выпускник лицея №239 Александр Морозов.

Морозов принёс России одну из четырёх золотых медалей, заработанных российской сборной. Оставшиеся три принадлежат выпускникам Москвы и Казани. Таким образом, Россия заняла первое место в медальном зачёте среди 88 стран-участниц.

Александр Морозов закончил учреждение среднего образования в текущем году, получив почетный знак «За особые успехи в обучении». Кроме нынешнего успеха, за ним пятилетняя серия побед в общероссийских олимпиадах по информатике, рассказали в Комитете по образованию правительства Петербурга. На данный момент, на правах победителя Международной олимпиады, он имеет право поступить без экзаменов в любой российский вуз соответствующего профиля.

Ранее GazetaSPb писала о том, что молодёжная команда «Динамо» сумела одержать победу над молодёжкой «Зенита».

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